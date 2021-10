Geflüchteter Häftling in Salzburg festgenommen

Am 13. Dezember 2019 kehrte ein Salzburger (26) nicht mehr von einem genehmigten Ausgang in die Justizanstalt Salzburg zurück. Von da an fehlte von dem Häftling jede Spur. Das änderte sich am Freitag in der Früh. Da wurde der Häftling von der Polizei in Taxham festgenommen.