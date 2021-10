AMS gibt Entwarnung: Krise am Arbeitsmarkt vorbei

Die Arbeitslosigkeit in der Steiermark liegt Ende September mit 29.777 betroffenen Personen nur mehr 59 Personen über dem Niveau von 2019, also vor Beginn der Coronakrise. Inklusive der 8264 Teilnehmer an Schulungen sind 38.041 Menschen ohne Job. AMS-Chef Snobe: „Die Krise am steirischen Arbeitsmarkt ist vorbei!“