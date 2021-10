Nach „Zubetoniererei“: Hoffen auf grüne Trendwende

Sie haben damals auch gesagt, dass das Murkraftwerk „ein enormer Eingriff, ein unglaublicher Verlust an Bäumen, aus wirtschaftlichen Gründen absoluter Nonsens“ ist. Ist das so eingetreten?

Die Wirtschaftlichkeit kann ich nicht beurteilen. Aber unglaublich viel an Natur und Lebensräumen für Wildtiere sind zerstört worden. Stichwort Krähenplagen: Viele regt das auf, dass man jetzt so viele dieser Vögel in der Innenstadt sieht. Doch das ist kein Wunder. Sie waren zuerst an der Mur, dieser Lebensraum ist weggefallen, damit wurden sie in die Innenstadt verdrängt. Das Problem ist also hausgemacht, und dafür können nicht die Krähen verantwortlich gemacht werden. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Es hat sich ein Ungleichgewicht ergeben, das die Grazer Bevölkerung noch Jahrzehnte beschäftigen wird.