Aus Protest: Künstler lieferte leere Leinwände

„Take the Money and Run“ nannte der dänische Konzeptkünstler Jens Haaning sein „Werk“, das nun international für Furore sorgt. Eigentlich hätte er eine Collage aus Geldscheinen präsentieren sollen, wofür er sich 538.000 dänische Kronen (rund 72.000 Euro) des Museums of Modern Art in Aalborg Museum auslieh. Am Ende übergab er jedoch nur zwei gerahmte, aber leere Leinwände.