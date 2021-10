Richtiges Flugzeug als Geschenk für HTL-Schüler

In ihrer bisherigen „Flotte“ verfügt die HTL Eisenstadt unter anderem über einen Agusta Bell 204 Hubschrauber sowie einen Saab J-35Ö Draken Abfangjäger. Beide Fluggeräte standen einst in den Diensten des Bundesheeres. Eine weitere frühere Militärmaschine, eine L-19 Bird Dog, wurde kürzlich per Kran aufs Dach gehoben, was in Fliegerkreisen für Kritik sorgte. Einige Piloten sind der Meinung, dass die HTL die seltene Maschine besser restauriert hätte, als sie ungeschützt Wind und Wetter auszusetzen.