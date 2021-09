Humor: Das Schmiermittel romantischer Beziehungen

Letztes Wochenende stand ich zum Beispiel an der Theke eines Beisls, als der Wirt gerade Schmäh führte. Beim Zahlen schenkte er eine Runde Schnaps aus. Etwas untypisch für die Art des Gasthauses, gab es für jeden Gast einen Pflaumenwein. „Im Gegensatz zu asiatischen Restaurants“, beklagte sich einer der Gäste auch gleich, wäre dieser ja „gar nicht warm“. Der Wirt konterte: „Na. Aber ich kann ihn dir warm machen!“ Und machte eine eindeutige Geste mit der Hand. Beim Gedanken an Erhitzung durch mechanische Reibung bogen sich die Gäste vor Lachen. Zumindest die in der ersten Reihe. Danach tranken sie höflich ihren Pflaumenwein. Kalt war er geblieben, aber der soziale Anstand war gewahrt.