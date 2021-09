Zirkusreife Langfinger in St. Pölten ausgeforscht

So etwas ist in all den Jahren im Circus Pikard noch nicht vorgekommen. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli stahlen bisher Unbekannte zahlreiche Utensilien (Kostüme und eine selbstgebaute Gitarre) aus dem Zirkuszelt in St. Pölten. Es entstand dabei kein hoher Sachschaden, aber ein immenser materieller Schaden für die Zirkusleute. Beamte der Polizeiinspektion St. Pölten gelang es jetzt, die Täter ausfindig zu machen.