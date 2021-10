Schaurig-schönes Halloween im Familypark

Unter dem Motto Filippos verfluchte Zauberwelt, verwandelt sich der größte Freizeitpark Österreichs in ein schaurig-schönes Gruselerlebnis für jede Altersklasse. An 11 Tagen erwartet die Besucher ein gruselig geschmückter Park und zahlreiche Entertainment Highlights. Nächtliche Fahrten mit Götterblitz, Rattenmühle, Waldexpress und Co. runden das Gruselerlebnis ab.