William und Kate auf Besuch in Londonderry

In Londonderry trafen der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz Charles und seine Frau Krankenpflege-Studenten der Ulster Universität und ließen sich den Campus zeigen und schildern, wie sie mit dem Studium vorankommen. In einem Streichelzoo für Kinder am Campus wurde Herzogin Kate mit einer Tarantel bekannt gemacht, die wie ihre sechsjährige Tochter Charlotte heißt. Die 39-jährige Herzogin zeigte sich nach ihrem glamourösen Auftritt am roten Teppich der Bond-Premiere beim Besuch in Nordirland im Business-Look in einem violetten Hosenanzug.