Brandbeschleuniger verpufft: Frau schwer verletzt

Das Unglück ereignete sich um 20.20 Uhr. Die 35-Jährige befüllte in ihrer Wohnung einen Schwedenofen mit Holz und übergoss dieses mit flüssigem Brandbeschleuniger. „Beim Anzünden verpuffte der Brandbeschleuniger explosionsartig, wodurch sie Verbrennungen zweiten und dritten Grades im Gesicht, am Oberkörper und an den Händen erlitt“, heißt es von der Polizei.