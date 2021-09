Jochen Rindt: Der Mythos des schnellsten Grazers

Jochen Rindt - dieser Name bringt nicht nur Formel 1-Fans bis heute ins Schwärmen. Er war schnell, cool und todesmutig. Und durch seine Erfolge und seinen tragischen Tod hat er Graz in den 1960ern auf die Landkarte gebracht. Eine neue Schau im GrazMuseum macht sich 50 Jahre nach seinem Tod auf die Spuren des Mythos Jochen Rindt. Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch.