Testverweigerer prügeln auf Hoteldirektor ein

Gegen 19 Uhr betrat ein Paar das Hotel in Malbun. Den in Liechtenstein und der Schweiz aktuell geltenden Regeln entsprechend, wurden die beiden Personen aufgefordert, ihr Covid-19-Zertifikat vorzuweisen. In der Folge kam es zu Unstimmigkeiten, die vorerst in einer verbalen Auseinandersetzung gipfelten.