Bei Wirbelbrüchen und Infarkten sofort zur Stelle

„Krone“: Wir sitzen in einem Rettungswagen. Für die meisten Menschen ein Ausnahmefall, für Sie nicht.

Tabitha Egger: Anfangs war es für mich auch eine Ausnahmesituation, als ich mit dem Praktikum in der Sanitäterausbildung begann. Mit der Zeit gewöhnt man sich an so ziemlich alles.