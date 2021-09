Polin Swiatek bei Frauen erstmals in den Top-4!

Keine Platzverschiebungen in den Top-Ten der Männer hat es am Montag im neuesten ATP-Ranking gegeben, auch Dominic Thiem liegt weiterhin auf Rang acht. Bei den Frauen stieß Ostrava-Halbfinalistin Iga Swiatek aus Polen erstmals in die Top-Vier vor. Der griechischen Finalistin des Turniers in Tschechien, Maria Sakkari, gelang als Zehnter erstmals der Sprung in die Top-Ten. An der Spitze rangiert weiterhin klar die Australierin Ashleigh Barty.