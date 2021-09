Freikarten für die Premiere des neuen Bond-Films

Eigentlich ist James Bond ja unbesiegbar, aber wegen Corona hieß es auch für Daniel Craig & Co. „Bitte warten!“ Dreimal wurde der Start von „Keine Zeit zu sterben“ („No Time to Die“) verschoben. Kurz zum Inhalt: Eigentlich hatte James Bond (Daniel Craig) geplant, mit seiner großen Liebe Madeleine Swann (Léa Seydoux) seinen Ruhestand auf Jamaika zu genießen und dort ein normales Leben zu führen. Da taucht plötzlich sein alter Kumpel, CIA-Agent Felix Leiter (Jeffrey Wright), auf und bittet ihn darum, einen entführten Wissenschaftler zu retten. Natürlich begegnet Bond dabei wieder dem Bösen und gerät an seine Grenzen