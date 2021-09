Wer „schmutzig“ lebt, wird zur Kasse gebeten

Tausende gingen deswegen am Freitag auf die Straße. Die türkis-grüne Bundesregierung und die Sozialpartner debattieren über ihren großen Wurf, die die öko-soziale Steuerreform. Was ist das überhaupt? „Im Grunde ist die Idee, dass die Güter, die viel CO2 verursachen, teurer werden – und wir dadurch auf andere umsteigen“, erklärt Klimaökonom Karl Steininger, ebenfalls vom Wegener Center an der Uni Graz. „Und dann geht es darum, was man mit den Einnahmen macht. Im einfachsten Fall könnte man sie pro Kopf in gleicher Höhe zurückgeben. So kriegen die, die wenig verbrauchen, mehr Geld. Wer ,schmutziger’ lebt, zahlt mehr.“ Sozial ist das Modell deshalb, weil Menschen mit geringerem Einkommen tendenziell weniger CO2 verbrauchen.