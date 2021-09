Mit dem Chor der Chöre wird Opus hoch fliegen

Gedreht wird vor einer Scheune, auf einem Aussichtsturm, auf einer Riesenschaukel, bei den Heubetten – und dann geht’s auch schon in den Gastgarten der Buschenschenke: Erste gemeinsame Probe von „Flyin’ High“. „Das war damals unser großer Durchbruch“, erinnert sich das Opus-Duo. 16 Alben in 48 Jahren Band-Geschichte waren die Folge. Und der Welthit „Live is life“ natürlich. Am 2. 10. bei der TV-Show gibt es das Ergebnis dieser einzigartigen Zusammenarbeit („der Chor hat richtig Qualität“, war Pfleger begeistert) zu sehen und zu hören – Gänsehautfeeling garantiert! Ehe Opus am 20. 12. endgültig in den Ruhestand tritt . . .