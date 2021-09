Auto-Überschlag bei schwerem Unfall auf Autobahn

Die Einsatzkräfte waren bereits auf dem Weg zur Unfallstelle, als ein Pkw in den am Dach liegenden Wagen krachte, in dem der Lenker noch eingeklemmt war. Eine zufällig anwesende Krankenschwester kümmerte sich um das Unfallopfer, ehe es vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht wurde. Der Mann dürfte den Crash zum Glück ohne sehr schwere Verletzungen überstanden haben, so ein Helfer. Die Lenker des zweiten Pkw und des Lkw blieben unverletzt. Die A 2 war in Fahrtrichtung Graz für knapp eine Stunden gesperrt.