Mountainbiker starb nach Sturz in Bachbett

Ein 53-jähriger deutscher Staatsbürger ist am Freitag in Salzburg bei einen Sturz mit seinem E-Mountainbike ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, lenkte der Mann am Nachmittag sein Mountainbike von der Gollehenalm kommend in Richtung Rauris. Im Zuge einer leichten Linkskurve kam der Lenker von der Fahrbahn des Güterweges ab und stürzte in ein Bachbett. Dabei kollidierte der Lenker mit Kopf und Oberkörper gegen die im Bachbett befindlichen Steine.