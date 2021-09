Mehrere Brände hielten Tirols Feuerwehren auf Trab

Am Freitag und in der Nacht auf Samstag heulten in Tirol gleich mehrmals die Sirenen und die Pager der Florianijünger schlugen Alarm. Ein Hausbesitzer (54) musste in St. Anton am Arlberg ins Krankenhaus gebracht werden, ansonsten endeten die Brände ohne Verletzte. Allerdings wurde am Freitagabend im Zuge einer Feuerwehrübung in Osttirol ein Feuerwehrmann (58) von einem unter Druck stehenden Schlauch getroffen und zu Boden befördert.