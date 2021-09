Boris Bukowski enthusiasmiert Sarkissovas Oberteil

In der ersten Sendung musste noch niemand die Show verlassen, aber die Wertungen der Juroren Karina Sarkissova, Balázs Ekker und Maria Santner und das Publikumsvoting fließen in die erste Entscheidung am 1. Oktober ein. Danach heißt es allfreitäglich, sich von einem Paar zu verabschieden, bis schließlich die besten Drei am 26. November im großen Finale gegeneinander antreten.