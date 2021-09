Preuner entschuldigt sich für Migranten-Sager

Andere Bundesländer suchen keine Ausreden

In Oberösterreich, setzt man selbst zwei Tage vor der Landtagswahl auf breite Informationskampagnen statt auf Sündenböcke. Das Problem verortet man dort ganz generell bei der Impfskepsis in der Bevölkerung – ganz unabhängig von Herkunft und Muttersprache. Auch in Vorarlberg sieht die Landespolitik – inklusive FPÖ – keine besonderen Herausforderungen mit der migrantischen Bevölkerungsgruppe. Tirols Politik blickt zwar verwundert auf die geringe Impfbereitschaft, doch auch hier sieht man keinen Probleme im migrantischen Bereich. In Kärnten hingegen sieht man überhaupt keinen Anlass zur Rechtfertigung: Auch wenn die Impfquote dort derzeit noch auf ähnlich niedrigem Niveau wie in Salzburg ist, sei hier in den vergangenen Wochen ein regelrechter Impfboom ausgebrochen.