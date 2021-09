Salzburg-Legende Soriano hängt Schuhe an den Nagel

Salzburgs Stürmerlegende gab just an seinem Geburtstag bekannt, die Schuhe endgültig an den berühmten Nagel zu hängen. „Alles startete mit dem Traum eines Kindes. Eines Kindes, dessen Wunsch es war, Profifußballer zu werden. Heute kann ich glücklich sagen, dass ich mir diesen Traum erfüllt habe“, erklärt der bewegte Spanier, der in der Bundesliga jahrelang für Furore sorgte.