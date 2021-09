ÖFB-Cup: Red Bull Salzburg feiert Tor-Spektakel

Nicolas Seiwald erzielte in der 10. Minute das 1:0. Danach allerdings ließen die Hausherren - mit unter anderem Noah Okafor, Maurits Kjaergaard und Antoine Bernede in der Anfangsformation - gute Möglichkeiten ungenutzt. Kjaergaard schoss in der 21. Minute aus nächster Nähe nur Tormann Lukas Waltl an.