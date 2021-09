70-Jähriger stürzte im Dachsteingebiet ab

In Ramsau (Bezirk Liezen) kam es Donnerstagmittag aus ungeklärter Ursache zu einem folgenschweren Alpinunfall. Ein 70-jähriger Tscheche stürzte am Steig in der Nähe der Dachsteinsüdwandhütte über einen Felsen rund zehn Meter tief ab. Danach stürzte er noch weitere 100 Meter über eine steile Rinne ab.