„Die Schmerzen waren deutlich größer“

Personell kommt Trainer Matthias Jaissle mit seinem Stab aber zunehmend ins Grübeln. Was nicht nur am Samstags-Gastspiel in Wolfsberg, sondern vielmehr am so wichtigen Champions-League-Heimduell am Mittwoch gegen Frankreichs Meister OSC Lille liegt. Neben Stürmer Koita (Kreuzband) und Spielgestalter Junuzovic (Ferse) fallen mit Vallci (Achillessehne) und Solet (Meniskus) zwei Innenverteidiger sicher aus. Im Cup gesellte sich mit Kamil Piatkowski ein weiterer Abwehrhüne zum Lazarett. Während seine Kollegen gestern eine Trainingseinheit abspulten, lief der Pole auf Krücken. „Seine Schmerzen waren deutlich größer“, verriet Jaissle, der dennoch auf eine positive Diagnose hofft, die heute erwartet wird.