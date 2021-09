„Den doppelten Rittberger hat Karim nicht nötig“

Salzburg legte gegen Rapid los wie die Feuerwehr, hatte fünf ganz starke Minuten. Dann ging gegen ultradefensiv eingestellte Hütteldorfer der Schwung verloren. Zu allem Überfluss musste der zuletzt so starke Oumar Solet mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss frühzeitig ausgewechselt werden. So erlebten die 17.218 Fans in der Bullen-Arena das Kuriosum, dass beide Teams in Hälfte eins keinen einzigen Schuss aufs Tor abgaben.