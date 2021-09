Aya-Bad hat noch bis Sonntag geöffnet

Die letzten Tage der Freibadesaison in der Stadt Salzburg werden fast sommerlich. Sonnenschein und bis zu 25 Grad sind vorhergesagt. Für Sonnen- und Badehungrige bietet sich da ein Abstecher ins Aya-Bad in der Alpenstraße an. Noch bis Sonntag, 26. September, um 19 Uhr dauert dort die Freibade-Saison.