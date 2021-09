Lager für IS-Angehörige: Dutzende Kinder gestorben

Wie die Organisation Save the Children am Donnerstag mitteilte, sind in den Flüchtlingslagern von Roj und Al-Hol heuer bisher 62 Kinder an Gewalt, Krankheiten und Unfällen gestorben. Demnach leben insgesamt 40.000 Kinder aus 60 verschiedenen Ländern unter katastrophalen Bedingungen in den Lagern.