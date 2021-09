Bernhard Kohl: Der entspannte Pedaltänzer

Sie sind in Ihrer Sportler-Karriere durch Himmel und Hölle gegangen: Stichwort Doping. Was hat Sie diese Zeit gelehrt?

Dass ein überhöhter Ehrgeiz nicht gut ist. Dass man Fehler machen darf, aber dazu stehen muss. Um dann wieder nach vorne schauen zu können. Es ist wichtig, dass man sich am Ende des Tages wieder im Spiegel anschauen kann.