Formel-1-Granden zu Rindt-Gedenken erwartet

Hochkarätiger Besuch wird anlässlich der angekündigten Jochen-Rindt-Gedenkfeierlichkeiten am 7. Oktober in Graz erwartet. Wie die Kommunikationsabteilung der Stadt Graz bestätigte, haben der langjährige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone, sein aktueller Nachfolger Stefano Domenicali und FIA-Präsident Jean Todt ihre Teilnahme an den Veranstaltungen in Graz bereits zugesagt.