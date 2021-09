„Hängt die Grünen!“: Neonazi-Plakat muss weg

Auch in München verboten

Zwar gewährleiste die grundrechtlich geschützte Meinungsfreiheit in der öffentlichen Auseinandersetzung - zumal im politischen Meinungskampf - auch das Recht, in überspitzter und polemischer Form Kritik zu äußern. „Bei evidenter Verwirklichung nicht nur unbedeutender Strafvorschriften muss die Meinungsfreiheit der Partei aber hinter den Schutz der öffentlichen Sicherheit zurücktreten“, erklärten die Richter am Dienstag. Auch in München gibt es eine einstweilige Verfügung gegen das Aufhängen dieser Plakate.