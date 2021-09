Hilfe für Obdachlose: „Ringo ist ein echter Star!“

Fünf Jahre bevor der Verein „Ringo for Homeless“ 2020 offiziell gegründet wurde, kümmerte sich Phillip Nussbaumer bereits mit einer Vielzahl an Freiwilligen um Obdachlose. In den Heimen wurde zu Weihnachten gegrillt und gemeinsam auf Augenhöhe gefeiert. Mit seinem eigenen Geld kaufte Nussbaumer neue Winterjacken, Socken, Schuhe und Schlafsäcke, um sie am ersten Tag des neuen Jahres an Obdachlose zu verteilen, denen er auf der Straße begegnete.