Wöginger kritisiert „Impf-Heuchelei“ der FPÖ

In einer Aussendung bezeichnete er Kickl als „Chef-Krawallmacher“, der einen „Quasi-Kreuzzug gegen die Impfung“ führe. Bereits am Montag hatte sich Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) in die Debatte eingeschaltet und dem blauen Klubobmann vorgeworfen, die Bevölkerung mit falschen Informationen über die Schutzimpfung aufzustacheln.