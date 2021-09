Außerfern schließt Lücke in der Altenpflege

Die Gesellschaft wird älter und mit ihr wachsen die Herausforderungen in der Altenpflege. Die Komplexität der Angebote ist für Angehörige oftmals überfordernd. Das „CareManagement Tirol“ will die Pflegefacetten vernetzen und somit einen leichteren Zugang ermöglichen. Die Koordinationsstelle in Reutte mit Leiterin Anna Paulweber wurde nun offiziell ihrer Bestimmung übergeben.