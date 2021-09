Neues Buch über Persönlichkeiten aus Hüttenberg

Lustige Geschichten

Unter ihnen Joseph Karl Gugitz: Geboren am 16. Februar 1719 besuchte er die Jesuitenschule in Klagenfurt. In den Sommerferien lud ihn sein Förderer – der alte Freiherr von Silberberg, der sein Schloss über dem Hörfeld nördlich von Hüttenberg bewohnte – zur Jagd ein, Gugitz erwies sich aber nicht als sonderlich talentiert: „Als das erste Mal ein Rudel von rund 30 Hirschen auf ihn zu sprengte, warf er seine Büchse weg und floh“, schreibt Schratter.