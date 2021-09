Südafrika: Bienenschwarm tötete 64 Brillenpinguine

Brillenpinguine brüten in Südafrika und im benachbarten Namibia. In den vergangenen drei Jahrzehnten sank die Zahl der in Südafrika lebenden Pinguine nach Angaben der Stiftung zur Erhaltung der Küstenvögel im Südlichen Afrika um 73 Prozent auf 10.400 Paare. In Namibia gibt es demnach noch 4300 Pinguin-Paare.