Brand in Tiwag-Stollen: Arbeiter eingeschlossen

„Fahrzeugbrand in einem Tunnel“

Was war passiert? Gegen 15. 30 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle Tirol ein. „Fahrzeugbrand in einem Tunnel“, lautete der Alarmruf. Gemeint war ein Kontrollstollen auf der Kraftwerksbaustelle der Tiwag im Kühtai. Ein Bohrwagen war aus vorerst ungeklärter Ursache in Brand geraten.