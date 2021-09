1.400 bunte Enten lieferten sich spannendes Rennen

Für so manchen Bergheimer ist es die Veranstaltung des Jahres: Das 18. Entenrennen lockte am Samstag 500 Schaulustige an die Fischach und zum Sportplatz. 1.400 Schwimmenten, viele davon herzig schön bemalt, lieferten sich ein spannendes Rennen. Für die Besitzer der 300 schnellsten Enten gab es Preise.