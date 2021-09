Großglockner LIVE! Aufstieg zum Gipfel begonnen

Der Plan für die Expeditionsteilnehmer sah wetterbedingt wie folgt aus: Am Freitag ging es bei Etappe 1 in gut drei Stunden bis zur Salmhütte (2650). Hier kümmerte sich Wirtin Helga Pratl um das Wohl der Seilschaft. Am Samstag Morgen erfolgte dann bei Sonnenaufgang der Startschuss in Richtung Dach Österreichs.