Becker-Schanze und Straße der Sieger zum Abschied

Eine derart geballte Ladung an Olympiasiegern, Weltmeistern, Europameistern und Weltrekordlern hat selbst das Universitäts- und Landessportzentrum Rif schon lange nicht mehr erlebt. Petra Kronberger, Reinfried Herbst, Claudia Riegler, Bernhard Gruber, Mario Seidl, Mario Stecher, Heinz Kuttin, Chiara Kreuzer, Thomas Geierspichler, Alisa Buchinger und noch einige mehr waren gestern anlässlich der 35-Jahr-Feier gekommen. Vor allem aber, um den Rif-Direktor seit dem Start im Juni 1986 in die Pension zu verabschieden. Wolfgang Becker ließ Rif in seiner 35-jährigen Amtszeit um- und ausbauen, forcierte die Kontakte zur Wissenschaft. Heute braucht das Schmuckstück europaweit keine Vergleiche zu scheuen.