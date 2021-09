Spiel, Spaß und Geborgenheit für Kinder in Not

„Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, diesen sozial benachteiligten Kindern eine neue Perspektive zu geben“, sagt Obfrau Dagmar Gratz. Denn die Wohnsituation in Familienobdachlosenherbergen ist oft sehr beengt. Den Kindern bedeute es schon sehr viel, nicht mit fünf oder sechs anderen Personen das Zimmer teilen zu müssen, heißt es. Auf dem Kinderbauernhof Eschenau, der im Voralpengebiet im Bezirk Lilienfeld liegt, können sich die Kinder an Wochenenden oder in den Ferien unbeschwert bewegen.