Was tun Sie für mehr Schutz unserer Tiere?

Birgit Gerstorfer, SPÖ: „Wir verbessern laufend die Tierheime und bauen sie auch aus. Persönlich wäre es mir lieber, all diese Tiere hätten ein Zuhause - die TierpflegerInnen leisten aber großartige Arbeit. Dafür auch an dieser Stelle ein Danke! Tierschutz betrifft nicht nur Haus- sondern auch viele Nutztiere. Wir müssen die Kontrolle erhöhen und die Landwirtschaft unterstützen, damit es zu keinem weiteren Tierleiden mehr kommt. Dazu gehört aber auch zu hinterfragen, woher das Fleisch kommt, das bei uns am Griller landet. Hier versuche ich immer wieder, die Menschen im Land zu sensibilisieren.“