ORF-Star Johann Spiegelfeld als Lebensretter

Gut zehn Tage ist es her, dass ORF-Gesicht Johann-Philipp Spiegelfeld einem Menschen auf offener Straße im 19. Wiener Gemeindebezirk das Leben rettete. Ein bekannter Dichter und Lyriker (er will ungenannt bleiben), erlitt einen Herzstillstand. Das Glück im Unglück des Mannes, der mit seinem Auto in ein geparktes Fahrzeug krachte: Spiegelfeld, er ist der Moderator der Sendung „Herrschaftszeiten!“, ist „im echten Leben“ nicht nur AUA-Pilot, sondern auch Rettungssanitäter.