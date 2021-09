„Maskenaffäre“ kocht zu Wahlkampfende hoch

Der wahre Skandal ist aber, dass es in Oberösterreich bei fast allen Playern im Gesundheitswesen keinerlei Vorsorge für eine Pandemie gab und daher alles dringendst Notwendige teuer besorgt werden musste. Dies mit dem grundsätzlichen o.k. von VP-Gesundheitsreferentin Christine Haberlander: Laut ihrer Aussage vom 18. März 2020 „geht es in Ordnung, das alles Verfügbare bestellt wird“, heißt es im Revisionsbericht.