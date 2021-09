Wo es mehr Geld geben wird

Eines ist in Österreich Tradition: Heraus kommt in der Regel immer ein Abschluss über der Inflationsrate. Die große Ausnahme gab es im Corona-Jahr 2020, als man sich ohne viel Tamtam auf 1,45 Prozent einigte, was im Wesentlichen der Teuerung entsprach. In anderen Ländern gab es sogar Nulllohnrunden.