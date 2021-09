In diesen Fällen sagen wir Danke!

Zu kurz geratene Bretter

Ärger mit der Bestellung mehrerer Holzbretter hatte Fabio W. aus Niederösterreich, die er bei einem großen Baumarkt in Auftrag gegeben hatte. Zwei Bretter waren um zwei Zentimeter zu kurz. Eine Platte wies grobe Druckstellen auf und war somit unbrauchbar. Der Leser wandte sich an den Kundendienst. „Alle meine E-Mails sind jedoch bis heute unbeantwortet geblieben“, teilte uns Herr W. verärgert mit. Wir haben Hornbach in dem Fall um Aufklärung gebeten und folgende Nachricht erhalten: Man entschuldige sich für die Versäumnisse. Die reklamierten Teile werden nun ausgetauscht.