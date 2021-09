Einbrecherbande in St. Johann festgenommen

Am 11. September wurde in die Volksschule in Großarl eingebrochen und Computer gestohlen. Zeugen meldeten vier verdächtige Personen. Diese konnten nun am Mittwoch kurz vor Mitternacht von der Polizei festgenommen werden. Die vier Personen, davon drei Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren, und eine Frau (19), wurden gemeinsam in einem Fahrzeug angehalten. Sie haben bei der Einvernahme die Tat gestanden und auch weitere Einbrüche in Saalfelden und in St. Johann in Tirol zugegeben.