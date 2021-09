Oktoberfest ist ab sofort eine geschützte Marke

Dubai-Oktoberfest sorgte für Ärger

Ärger im Münchner Rathaus ausgelöst hatte jüngst der Plan einiger Geschäftsleute, in Dubai ein Ersatz-Oktoberfest in großem Maßstab aufzuziehen. „Nun ist rechtlich fixiert, was für mich schon lange gilt: Es gibt nur ein Oktoberfest, und zwar das in München“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).