Teilerfolg für GKB: Ministerin gibt Job-Garantie

Land hat keine Einflussmöglichkeit

Am Mittwoch meldete sich auch der steirische Verkehrslandesrat Anton Lang erstmals in der Causa zu Wort: „Die GKB (...) muss auch in Zukunft ein regionales, steirisches Verkehrsunternehmen bleiben. Es ist daher alles zu unternehmen, damit alle Arbeitsplätze erhalten bleiben und die ArbeitnehmerInnen keinerlei Nachteile oder Verschlechterungen erleiden müssen. Das Verkehrsressort des Landes hat bei betriebsinternen Maßnahmen des Bundes keinerlei Einflussmöglichkeiten, die Zuständigkeit liegt ausschließlich beim Verkehrsministerium in Wien.“